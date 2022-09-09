İzmir’de 9 Eylül coşkusu

İzmir’in ve Türkiye’nin kurtuluşunun 100. yıl dönümü renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlanıyor.

Gökmen ULU

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği kutlamalar bu yıl ilk defa 17 güne yayıldı. 24 Ağustos'ta, Büyük Taarruz'un başlangıç noktası olan Afyon Dereçine'de düzenlenen tören, söyleşi ve Haluk Levent konserinin ardından Zafer Yolu Kafilesi, Kocatepe'den yola çıktı. Kafile, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa ve askerlerinin ilerlediği 400 kilometrelik güzergahı yürüyerek dün Kemalpaşa'ya ulaştı.

“9 EYLÜL MAZLUM MİLLETLERİN DE UYANIŞ GÜNÜ”

Etkinlikler kapsamında dün akşam Kemalpaşa'da “100. yıldan sonsuzluğa barış ve İzmir” başlıklı panel düzenlendi. Sözcü Muhabiri Gökmen Ulu'nun moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak Sözcü Yazarı Sinan Meydan ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katıldı. Soyer, konuşmasında, şunları söyledi:

“Mustafa Kemal Atatürk 30 Ağustos'tan sonra Ankara'ya döndüğünde Cumhuriyet düşünü gerçekleştirmek için çalışmaya başlıyor. Cumhuriyet düşünü de barışın tatlı güneşi olarak tarif ediyor. Ben de diyorum ki, İzmir olarak bize Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasinin tatlı güneşiyle aydınlatmak yakışır.”

Cumhuriyet tarihi uzmanı Sinan Meydan, zafere giden yolculuğu bağlamlarıyla birlikte anlatırken, “O dönemde tüm dünya Batı emperyalizminin yenilmez olduğunu düşünüyordu. Öyle olmadı. Batı emperyalizmini yerli ve yabancı iş birlikçileriyle birlikte yendik. Büyük zafer ondan çok önemli. Bütün dünyada bağımsızlık savaşları çağını açtı. Mustafa Kemal'in askerlerinin 100 yıl önce kazandığı zaferin etkisi Hindistan'dan duyuldu. Bu zafer sıradan bir zafer değil. Bunun küresel bir etkisi vardır. Bütün mazlum milletlerin uyanış günüdür 9 Eylül” ifadelerini kullandı.

Gökmen Ulu da Atatürk'ün yayılmacı değil, savunmacı ve barışçı anlayışa sahip olduğunu örneklerle anlattı.

2022 ZEYBEKTEN ATATÜRK İMZASI

İzmir'in metropol ilçelerinde de birçok etkinlik yapıldı. Karşıyaka Belediyesi'nin düzenlediği kutlama kapsamında, 2022 kişi zeybek oynadı. Anayasa Meydanı'nda sergilenen “2022 Zeybek Tek Yürek” gösterisi, alanı dolduran vatandaşlar tarafından beğeniyle izlendi. Gökyüzünden iki helikopterin eşlik ettiği etkileyici gösteri, katılımcıların oluşturduğu Atatürk imzasıyla noktalandı. Kutlama Nazan Öncel konseriyle devam etti.

“CUMHURİYETİMİZİ DEMOKRASİNİN BÜYÜK ÜLKESİ YAPACAĞIZ”

Efes Selçuk'un kurtuluş yıldönümünde konuşan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, “Cumhuriyetimizi barışın, kardeşliğin ve demokrasinin büyük ülkesi yapacağız” dedi. Selçuk'ta akşam saatlerinde Yeni Türkü konser verdi.

ZAFER YOLU KAFİLESİ İZMİR'E ULAŞTI

İzmir'de resmi tören bu sabah Basmane Karakolu önünde başladı. İzmir'e ulaşan Zafer Yolu Kafilesi, tarihi yürüyüş boyunca taşıdıkları Türk bayrağını Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teslim etti. Daha sonra, milletvekilleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle vatandaşların katıldığı kortej Basmane'den Cumhuriyet Meydanı'na geleneksel yürüyüşü yaptı.

“CUMHURİYETİN İKİNCİ YÜZYILINI HEP BERABER İNŞA EDECEĞİZ”

Ardından İzmir Valiliği önündeki törene geçildi. Atlı süvari birliklerinin İzmir'e girişi ve Valilik binasına Türk bayrağını çekişi canlandırıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Ordu Komutanlığı adına Atatürk anıtına çelenk konuldu.

Tunç Soyer, “Her bir hücremize kadar İzmirli olmanın onurunu yaşadığımız 9 Eylül tarihi sadece bir şehrin kurtuluşu değil. Aynı zamanda işgal edilmiş, kuşatılmış bir ülkenin hürriyetine ve bağımsızlığına kavuştuğu günün tarihidir” dedi.

İzmir'in umudun yüzü olduğunu belirten Soyer, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep beraber daha güzel bir memleketi el ele, kol kola, güle oynaya inşa edeceğimize tüm kalbimle inanıyorum” diye konuştu.

GÖRKEMLİ KUTLAMALARIN ZİRVESİ GÜNDOĞDU MEYDANI’NDA

Kutlamaların doruk noktası ise akşam Gündoğdu Meydanı'nda olacak. Cumhuriyet Meydanı kenarında kurulan platformun çökmesinin ardından yeni sahne Gündoğdu Meydanı'nda kuruldu.

Devasa boyutta led ekranların yer aldığı sahnede 180 dansçı gösteri yapacak. Gökyüzünde, artırılmış gerçeklik destekli interaktif tiyatral şov gerçekleştirilecek. Saat 22.00'de Tarkan sahneye çıkacak. Haftalardır kariyerinin en önemli konserine hazırlanan Tarkan, İzmir'e hiçbir maddi karşılık beklemeden geldiği, bu anlamlı günde ücret almadan konser vereceği öğrenildi. Görkemli konser için yüz binler İzmir Kordon'a akıyor. Vatandaşlar şimdiden konser alanına gelmeye başladı.

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