İzmir’de doktora sopalı saldırıda 3 kardeş tutuklandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mesaisi bittikten sonra otomobiliyle evine giderken fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay'ı, sopalarla darbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan ve kardeş oldukları öğrenilen Servet A., Fikret A. ve Sedat A. tutuklandı.

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İddiaya göre, 22 Ağustos tarihinde Torbalı 5 NO’lu Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen bir hasta ile engelli olduğu öğrenilen bir doktor arasında tartışma çıktı. Bu sırada merkezde bulunan başka bir doktor Ekin Hürel Günay, tartışmayı bitirmek için araya girdi.

Tartışmanın devam etmesi üzerine Günay, beyaz kod verdi. Aile Sağlığı Merkezi’ne gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı. Olaydan yaklaşık 2 ay sonra, dün, mesai bitiminin ardından evine giderken otomobiliyle fırının önünde duran doktor Ekin Hürel Günay, aracından indiği sırada 3 kişinin sopalı saldırısına uğradı.

DOKTOR TABURCU EDİLDİ

Sopalarla Günay’a saldırıp darbeden 3 kişi, çevredekilerin araya girmesiyle olay yerinden kaçtı. Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Günay’ı Torbalı Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Doktor Günay, buradaki müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, doktor Ekin Hürel Günay’ın verdiği ifade ve yaptığı çalışma sonucunda, olaya karıştığı ileri sürülen ve kardeş oldukları öğrenilen Sedat A., Fikret A. ve Servet A.’yı yakalayarak, gözaltına aldı. Hastanedeki tedavisi tamamlanan Günay ise bugün taburcu edildi.

3 KARDEŞ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 3 şüpheli de adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan kardeşler Sedat A., Fikret A. ve Servet A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BAKAN KOCA: DEVLETİ ACİZ GÖSTERMEK SUÇA EĞİLİMLİ KİŞİYİ DAİMA CESARETLENDİRİYOR

Olayla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

“1-İzmir Torbalı’da, bir Aile Sağlığı Merkezinde görevli doktorumuz, dün akşam yolda, daha önce Beyaz Kod verdiği şahısla yanındaki 2 kişinin saldırısına uğradı. Arkadaşımız, ilk müdahalenin ardından, aldığı darbelerin ciddiyeti nedeniyle E.Ü. Tıp Fakültesi aciline nakledildi.

2-Bu olay, sağlık çalışanlarına karşı darp başta olmak üzere işlenen şiddet suçlarının artan cezalarını hiç bilmeyenler olduğunu göstermektedir. Bu olay, bugün sağlık çalışanına el kaldıranın yarın sağlık kurumuna bir insan olarak hangi yüzle başvuracağı sorusunu sordurtmaktadır.

3-Olay sebebiyle ortaya konan bazı tepkilerde, azalan ama sona ermeyen şiddetin nedeni adeta devletin aczi olarak gösterilmektedir. Bu kasıtlı tutumun şiddetin önlenmesine hiçbir katkısı olmamıştır. Tam tersine, devleti aciz göstermek suça eğilimli kişiyi daima cesaretlendiriyor.

4-Arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Şüpheliler, Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması neticesinde, tutuklama istemiyle sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır. Yargının vereceği nihai kararın toplum vicdanına tercüman olacağına kuşku yok.” DHA

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