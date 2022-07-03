Abone Ol

İzmir’de iki ayrı noktada yangın

 İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında yangın çıktı. Ekipler, yangınları söndürmek için çalışma başlattı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
İzmir’de iki ayrı noktada yangın

İzmir’in Ödemiş ilçesine bağlı Birgi Mahallesi ve Seferihisar Beyler Barajı civarında öğlen saatlerinde yangın çıktı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanlarda çıkan yangına müdahale etmek için çalışma başlattı.

Birgi’deki yangın için 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazöz, Seferihisar’daki yangın için de 3 helikopter, 2 uçak ve 12 arazöz sevk edildi. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ederken, Seferihisar’daki çalışmaların iyiye gittiği belirtildi.

İstanbul'da orman yangını İlginizi Çekebilir İstanbul'da orman yangını

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster