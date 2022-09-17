Abone Ol

İzmir’de, kozmetik fabrikasında yangın

Torbalı ilçesindeki kozmetik fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, patlamalar da oldu. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

Yayınlanma: 12:00 - 17 Eylül 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Torbalı’ya bağlı 29 Ekim Mahallesi’nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında, saat 10.30 sıralarında yangın başladı. Alevler, hızla büyürken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da meydana geldiği yangında itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

İzmir'de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı İlginizi Çekebilir İzmir'de makilikte çıkan yangın ormana da sıçradı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
izmir Polis Sağlık Sanayi yangın