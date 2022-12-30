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İzmir Bornova’da vinç kazası: 5 kişi hayatını kaybetti

İzmir Bornova'da bir inşaat vincinin devrilmesi sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yayınlanma: 18:54 - 30 Aralık 2022 Güncellenme:
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İzmir’in Bornova ilçesinde inşaatı süren bir gökdelene ait vinç, yapıya doğru devrildi.

Vinçten kopan parçalar şantiyedeki konteynerlerin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, vinç kazasında 5 kişinin öldüğünü, 2 kişinin yaralandığını açıkladı.

TUNÇ SOYER: ÇOK ÜZGÜNÜZ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, vinç kazasına ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Soyer, “Bornova ilçemizdeki bir inşaatta vinç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı, yaralılarımıza şifa diliyorum. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

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