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İzmir’deki kız öğrenci yurdu sapığı yakalandı

İzmir’in Buca ilçesinde, kız öğrenci yurdunun önünde uygunsuz hareketlerde bulunan S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

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İzmir’deki kız öğrenci yurdu sapığı yakalandı

Olay, dün Gazi Ayşe Hanım KYK Kız Öğrenci Yurdu’nun önünde meydana geldi. Bina karşısında uygunsuz hareketler yapan şüpheli, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 30 noktada kamera incelemesi yapıldı.

Şüphelinin, ‘cinsel taciz’ suçundan kaydı olan S.A. olduğu belirlendi. S.A., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)

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