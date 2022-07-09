İznik Belediyesi arsa satışı ihalesi düzenliyor
İznik Belediyesi tarafından kapalı teklif ile arsa satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri teklif zarfı içerisinde komisyona sunacaklar. İhalelerin yapılacağı tarih 20 Temmuz saat 11:00 olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyenlerin, yukarıda belirtilen belgelerin aslını veya noter tasdikli suretleri ile birlikte teklif mektuplarını da içeren kapalı zarflarını en geç son teklif verme tarih ve saate kadar, ihalenin yapılacağı adresteki komisyona, sıra numaralı alındılar karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
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