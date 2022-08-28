İznik Gölü’nde tepki çeken görüntü: Nasıl kıydınız?

Bursa'da dört gün sürecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü kıyısında tam 600 dönüm ekolojik alanın tıraşlanarak ve doldurularak kalıcı şekilde yapılaşmaya açılacak olmasına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Canımız yanıyor! İznik gölüne nasıl kıydınız! İznik’e sahip çık Türkiyem” dedi.

Halil ATAŞ

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Bursa’da 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde, Dünya Göçebe Oyunları'nın 4’üncüsünün yapılacağı Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik gölü kıyısındaki doğal yaşam alanı sazlıkların kesildiği ve alanın doldurulduğu görüldü.

“ÇALIŞMALARIN DURDURULMASI İÇİN TÜM MERCİLERE BAŞVURDUK”

Bursa’da dört gün sürecek 4. Dünya Göçebe Oyunları için İznik Gölü kıyısında tam 600 dönüm ekolojik alanın tıraşlanarak ve doldurularak kalıcı şekilde yapılaşmaya açılmasına tepki gösteren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, “Çalışmanın durdurulması için tüm mercilere başvurduk. Canımız yanıyor! İznik Gölü'müze nasıl kıydınız! Başka yer mi bulamadınız?” dedi.

“GERİ DÖNÜŞÜ OLMAYACAK YAPILAŞMAYA AÇILMAK İSTENİYOR”

Yaşanan tahribatı yerinde tespit eden Sarıbal, tarihi kimliği ve ekolojik yapısı ile öne çıkan Türkiye'nin beşinci büyük gölü olan İznik Gölü'nün 4. Dünya Göçebe Oyunları adı altında 5 bin kişilik kalıcı tribünler başta olmak üzere geri dönüşü olmayacak şekilde yapılaşmaya açılmak istendiğini duyurdu.

“CANIMIZ YANIYOR, İZNİK’E SAHİP ÇIK TÜRKİYEM!”

Tam 600 dönüm kıyı şeridinin ekolojik yaşama müdahale edilerek yok edildiğini açıklayan Sarıbal, “Canımız Yanıyor! İznik Gölü'müze nasıl kıydınız! İznik'e sahip çık Türkiyem!” çağrısında bulundu.

FEDERASYON BAŞKANI: İZNİK’E KALICI BİR ESER BIRAKILACAK

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı, daha önce bir internet sitesine yaptığı açıklamada şunları söylemişti;

-Yaklaşık 600 dönümlük bir araziyi orada yeniden düzenledik. Çalışmalar hala sürüyor. Orada kalıcı olacak 5 bin kişilik bir tribünü olan stat inşa ettik. Balçık yerleri düzelttik.

-Çöpler vardı onları temizledik. 20 tane oba çadır alanı yaptık.

-Millet bahçesi tadında oldu.

-Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu’nun kullanabileceği olimpik ölçülerle bir alan hazırlandı. Bundan sonra karşılaşmalar burada yapılabilecek.

-Kısaca biz buraya dört günlük bir festival için bir alan hazırlamadık. İznik ilçesine kalıcı bir eser bırakılacak.”

BİLAL ERDOĞAN: BÜYÜK BİR ORGANİZASYON

Haziran ayında 5. Etnospor Kültür Festivali’nin kapanış töreninde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ise “Bir sonraki festivalimiz 4. Dünya Göçebe Oyunları. 29 Eylül-2 Ekim tarihlerinde İznik’te geleneksel sporları merkeze alan büyük bir organizasyonu sizinle buluşturacağız “ açıklamasında bulunmuştu.

GÖÇEBE OYUNLARI İZNİK GÖLÜ KIYISINDA YAPILACAK

Başkanlığını Bilal Erdoğan'ın yaptığı Dünya Etnospor Konfederasyonu ile Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu tarafından düzenlen 4. Dünya Göçebe Oyunları 29 Ekim 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında Bursa'nın İznik Gölü kıyısında yapılacak.