‘İznik Gölü’nde yüzme yasaklansın’

Türkiye'nin 5'inci büyük gölü olan İznik Gölü'nde tehlike çanları çalıyor. Gölde yoğun bir şekilde Siyanobakteri artışı gözlendi. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, "İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi önlem amaçlı başta yüzme amaçlı olmak üzere gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Halil ATAŞ

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Bursa’da Türkiye’nin 5. büyük gölü olan İznik Gölü’nde Siyanobakteri patlaması yaşanıyor.

İznik Gölü’nü yeşil renge boyayan bakteri hakkında sosyal medyadan açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Meriç Albay, “İznik Gölünde son birkaç gündür yüksek seviyede Siyanobakteri artışı var. Önlem olarak birçok ülkede olduğu gibi önlem amaçlı başta yüzme amaçlı olmak üzere gölün kullanımını kısıtlamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“BİZE BİRŞEYLERİ YANLIŞ YAPTIĞIMIZI HATIRLATIYOR”

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Reyhan Akçaalan’da, “İznik gölünde aşırı siyanobakteri artışı var. Özellikle insanların göle yüzmeye girdiği bölgelerde durum bu şekilde. Bu süreçte artış toksik olabileceğinden göle girilmemesi yönünde uyarıların konulması doğru olacaktır. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde İznik gölü bize birşeyleri yanlış yaptığımızı hatırlatıyor” paylaşımında bulundu.

SİYANOBAKTERİ NEDİR?

Siyanobakteri, hava sıcaklıkları ve sudaki azot ile fosfor artışı nedeniyle oluşan bitkisel plankton türleri. Uzmanlar, Siyanobakterilerin aşırı çoğalmaları sıklığı giderek artan ve tüm su kaynaklarını tehdit eden önemli bir sorun olduğuna da dikkat çekiyor.

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