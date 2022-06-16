Jinwook Kim’i öldüren sanığın cezasını Yargıtay onadı

Diyarbakır’da gaspa uğrayan ve bıçaklanarak öldürülen Güney Koreli Jinwook Kim cinayetinin katil zanlısı S.D.’ye verilen 24 yıl hapis cezasını Yargıtay oy birliğiyle onadı.

Özgür CEBE

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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde bir sokak arasında iki yıl önce 8 yerinden bıçaklanarak öldürülen Güney Kore vatandaşı Jinwook Kim'i öldürdüğü için 24 yıl hapisle cezalandırılan katil zanlısı S.D.'ye (16) verilen mahkumiyet kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesince incelendi.

Cezayı az bularak kararı temyiz eden Jinwook Kim'in eşi Jung In Jang dilekçesinde, “Eşimle evliliğimizden 5 yaşında bir oğlumuz vardı. Öldürüldüğünde 9 aylık hamileydim. Eşim Harran Üniversitesinde Sosyoloji eğitimi gördüğü için 3,5 yıl önce Şanlıurfa'ya yerleştik. Eşim 1. sınıftan sonra kaydını dondurdu. Ticaret yapmaya karar verdi.

Şanlıurfa'nın biberini Güney Kore’ye götürmek için araştırmalar yapıyordu. Şanlıurfa'da kiralar yüksek olunca Diyarbakır'a yerleştik. Eşim pul biber getirip Koreli vatandaşların kendi arasında kullanmış oldukları sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'de yaşayan Güney Koreli vatandaşlara satıyordu.

Olay günü polisler eve geldiğinde eşimin hastanede olduğunu söyledi. Benim de hamile olduğumu görünce o halde hastaneye gitmeme izin vermediler. Kimseye zararımız yoktu, eşimi öldüren katilden şikâyetçiyim” dedi.

“HİÇ TANIMADIĞI BİRİNİ GASP ETMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ”

Yargıtay, ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılan ancak suç tarihinde 16 yaşında olduğu için 24 yıl hapisle cezalandırılan sanığın cezasında yasa gereği yapılması gereken indirim haricinde hiçbir indirim uygulamadığından kararda usul ve yasaya aykırı bir isabetsizlik görülmediğini vurguladı.

Sanığın birbiriyle çelişen ifadelerine itibar edilmediğini belirten Yargıtay, geceleyin yağma suçunu işlemek için tasarlayarak Jinwook'u gizlenip sokak arasında beklediğini ve gelince telefonunu gasp etmek için bıçakla tehdit ettiğini ve alamayacağını anlayınca defalarca bıçaklayıp öldürdüğünün altını çizdi.

Sanığın hiç tanımadığı birini eşyasını yağmalamak için canavarca hisle eziyet çektirerek birden fazla kez bıçaklayarak öldürdüğü için cezasında taktiri hiçbir indirim uygulanamayacağını ifade etti.

RAPOR SAVUNMASINI YALANLADI YÜZÜNDE DARP YOK

Yargıtay, sanığın yol kesip maktulü tehdit ederek geçişini engellediğini, amacının cep telefonunu gasp etmek olduğunu, bunu başaramadığı için Jinwook'u bıçaklayarak amacına ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Sanığın, “Yüzüme yumruk attı, kendimi savunmak için bıçakladım” savunmasına itibar edilemeyeceğini, yakalandıktan hemen sonra gerek yüzünde, gerekse vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı, bu nedenle sanığın sadece telefonu gasp etmek için Jinwook'u öldürdüğü kanaatine varıldığı kaydedildi.

Sanığın önce ağırlaştırılmış müebbet, ardından yaş küçüklüğü nedeniyle 24 yıl hapisle cezalandırılmasının dışında hakkında hiçbir taktiri indirim uygulanmasına yer olmadığı şeklinde verilen yerel mahkeme kararının yasaya uygun olduğundan hükmün oy birliğiyle onanmasına karar verdi.

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