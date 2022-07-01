JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci alımı yapıyor
Jandarma Genel Komutanlığı'nın muzavvaf subay ihtiyacının karşılanması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne öğrenci alımı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.
Başvurular; 01 Temmuz 2022 günü başlayıp, 24 Temmuz 2022 günü saat 23.59'da sona erecek.