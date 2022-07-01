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JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci alımı yapıyor

Jandarma Genel Komutanlığı'nın muzavvaf subay ihtiyacının karşılanması için Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi'ne öğrenci alımı yapılacak.

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JSGA Güvenlik Bilimleri Fakültesi öğrenci alımı yapıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan “2022 Yılı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Başvuru Kılavuzu”nda belirtilmiştir.

Başvurular; 01 Temmuz 2022 günü başlayıp, 24 Temmuz 2022 günü saat 23.59'da sona erecek.

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