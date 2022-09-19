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Kabataş-Bağcılar tramvayında seferlerinde aksama

İstanbul'da T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda yaşanan trafik kazası nedeniyle tramvay seferleri durduruldu. Kısa bir süre sonra seferler normale döndü.

Yayınlanma: 07:55 - 19 Eylül 2022 Güncellenme:
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Metro İstanbul’un Twitter hesabından yapılan açıklamada, “T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’mızda kara yolu aracı kazası nedeniyle seferlerimiz Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında yapılmaktadır.” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, “Sefer yapılamayan Bağcılar-Soğanlı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile hizmet verilmektedir.” bilgisi paylaşıldı. Kısa bir süre sonra seferler normale döndü.

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