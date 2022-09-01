Kablo çalmak için girdiği kanalda mahsur kaldı

Antalya'da girdiği drenaj kanalında mahsur kalan K.C. (23), 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen ve birçok suçtan kaydı bulunan K.C.'nin kanala hırsızlık için girdiği değerlendiriliyor.

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Birçok suçtan kaydı bulunan K.C., iddiaya göre, kablo çalmak için saat 10.30 sıralarında Kepez ilçesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi’ndeki drenaj kanalına girdi.

Kapatıldığını fark edince rögar içinden demir parmaklıkların arasından seslenip yoldan geçenlerden yardım istedi. Kanaldaki K.C.’yi görenler, durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme motoruyla parmaklıkları kesti, polis yolu trafiğe kapattı.

KAPAK BALYOZLA KIRILDI

Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından K.C., balyozla kırılan kapak yerinden çıkarıldıktan sonra kurtarılabildi.

Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen K.C., polise verdiği ilk ifadesinde, “Kanala başka bir noktadan girmiştim. Girdiğim yerin kapatıldığını fark ettim. Çıkmak için yer aradım ama bulamadım. Buraya kadar sürünerek geldim. Yolda yürüyenleri görünce yardım istedim” dedi. K.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)