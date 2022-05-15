‘Kaçak kiracı’ kavgası! Üzerlerine kapıyı kilitledi

İstanbul'da kiraladığı evin odalarını farklı kişilere, yüksek ücretlerle oda oda kiraya veren kiracı, ev sahibiyle tartıştı. Dairenin kapısını üç kiracının üzerine kilitleyen ev sahibi, şikayetçi olmak için polise gitti.

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Avcılar’da bir apartmanda yaşanan olayda, yaklaşık iki ay önce dairesini kiraya veren ev sahibi, kiracısının evin odalarını yüksek ücret karşılığında başka kişilere kiraladığını öğrendi.

Ev sahibi evi kiraya verdiği üç kişiyle önce tartıştı, sonra da üzerlerine kapıyı kilitleyerek, polise gitti. İçeride kilitli kalan kiracılar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak, evde mahsur kaldıkları ihbarında bulundu. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, ev sahibi ile kiracılar arasında anlaşmazlık yaşandığını öğrenince müdahalede bulunmadı.

KAVGA BÜYÜYÜNCE EVDEN KAÇTILAR

Ev sahibi, polise şikayette bulunduğunu, kiracıların kaçmasını engellemek için kapıyı kilitlediğini anlattı. İtfaiye ekibi geri dönerken, ev sahibi kapıyı açarak kiracıların evi terk etmelerini istedi. Bu sırada kiracılarla ev sahibi arasında arbede yaşandı. Kavga büyüyünce kiracılar evden kaçtı.

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