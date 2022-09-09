Kaçak yaban keçisi avcılarına 500 bin TL tazminat

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekiplerince Antalya'da kaçak yaban keçisi avlayan 3 avcıya, 500 bin TL tazminat düzenlendi ve idari para cezası uygulanarak adli işlem başlatıldı.

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DKMP Genel Müdürlüğü, av koruma kontrol çalışmalarını sürdürüyor. DKMP 6’ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri, Antalya’daki Güllük Dağı Milli Park’ında av koruma ve kontrol faaliyetleri sırasında, 3 kişinin kaça yaban keçisi avladığını tespit etti. 2 yaban keçisini vurduğu belirlenen A.D., İ.Ş. ve İ.G., suçüstü yakalandı.

Avcılar, yaban keçilerine el koyup, haklarında işlem yapmak isteyen görevlilere karşı çıktı. Yaşanan arbedede 1 personel hafif yaralandı. Bunun üzerine polise haber verildi. Personele silah doğrultup, taş atan avcılar, polisin gelmesiyle etkisiz hale getirildi. A.D., İ.Ş. ve İ.G.’nin, daha önce de avcılıkla ilgili defalarca suç işlediği tespit edildi.

Haklarında adli işlemler süren avcılardan A.D. ve İ.Ş.’ye, 2022-2023 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu kararları ve 4915 sayılı ‘Kara Avcılığı Kanunu’ gereği 11 bin 202’şer lira, İ.G.’ye ise 8 bin 390 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca 3 şüpheliye 2 yaban keçisi için toplam 500 bin lira tazminat düzenlendi. (DHA)

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