Kadıköy Belediyesi işçilerinden grev kararı

İstanbul’da Kadıköy Belediyesi’nde grev kararı… Genel-İş Sendikası İstanbul Anadolu Yakası 1. Şube Başkanı Murat Aydoğan, grev kararı ile ilgili bilgilendirme yapmak için belediyenin Hasanpaşa’daki binasında işçilerle bir araya geldi.

Aydoğan, geçen hafta itibarıyla masada anlaşılamayacağı kesinleşince görüşmeleri sonlandırdıklarını anlatarak yarın grev kararını kapıya asacaklarını söyledi.

Verdikleri teklif dışındaki önerilere kapalı olduklarını aktaran Aydoğan, “Yarın grev kararımızı asacağız. 6 iş günü sonra da grev başlayacak. Bu süreçte işvereni hala masaya bekliyoruz. Bizim istediklerimizi karşılayacaklarsa sözleşmeyi imzalarız, onun haricinde verdikleri teklifleri imzalama şansımız kesinlikle yok. Grev Kadıköy Belediyesinde çalışan yaklaşık 2 bin 300 kişiyi kapsayacak. Bu arkadaşlarımız tüm birimlerde görevli. Sağlık ve Veterinerlik birimleri hariç tüm arkadaşlarımız greve katılacak.” dedi. (AA)