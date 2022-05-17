Kadıköy Belediyesi’nden operasyon açıklaması

İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen, aralarında Kadıköy Belediyesi personelinin de bulunduğu rüşvet ve resmi belgede sahtecilik operasyonu ile ilgili Kadıköy Belediyesi’nden açıklama yapıldı.

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Kadıköy Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesaplarından rüşvet operasyonu ile ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada “İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan basın duyurusunda aralarında Kadıköy Belediyesi'nde görevli zabıta memurlarının da bulunduğu 54'ü kamu görevlisi 224 kişinin rüşvet suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi bulunmaktadır. Konuyla ilgili savcılık ya da emniyet birimleri tarafından belediyemize aktarılan bir bilgi bulunmamakla birlikte kurumumuz kendi iç sorgulamasında gözaltına alınan personelin sayısını ve kimliklerini belirleme çalışması yapmaktadır. Gözaltına alınan 224 kişiden sadece 54'ü kamu çalışanıdır. Sağlıklı ve net bir bilgi alındıkça kamuoyu bilgilendirilecektir” denildi.

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