Kadıköy’de patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi
Kadıköy’de bir binada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Patlamanın nedeni araştırılıyor.
Fikirtepe Mahallesi Erdemler Sokak’ta bir binada bilinmeyen bir nedenle patlama yaşandı.
Patlamanın ardından binada yangın çıkması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
BİR KİŞİ YARALI OLARAK ÇIKARILDI
İtfaiye ekipleri binadan 1 kişiyi yaralı olarak çıkarıldı.
SÖNDÜRÜLDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler, binada soğutma çalışması başlattı.
Patlamanın nedeni araştırılıyor. AA