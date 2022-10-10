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Kadıköy’deki patlamayı Terör Suçları Bürosu soruşturacak

İstanbul Kadıköy’de dün gece üç katlı bir binada yaşanan patlama sonrasında yangın çıktı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Soruşturmayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürütecek.

Sevgim Begüm YAVUZ
Yayınlanma: 12:23 - 10 Ekim 2022 Güncellenme:
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Kadıköy’deki patlamayı Terör Suçları Bürosu soruşturacak

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Fikirtepe Mahallesi’nde meydana geldi. Üç katlı binanın ikinci katında şiddetli bir patlama oldu.

ÜÇ KİŞİ FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

Binadaki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda Özbekistan uyruklu A.K yaralandı. A.K’nin Babası M.K (68) ile kızı N.K (10) ve henüz kimliği tespit edilemeyen bir kişi olmak üzere üç kişi hayatını kaybetti.

Patlamayla ilgili başlatılan soruşturma, terör şüphesi nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülecek.

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