Kadıköy’ün boğası iyileşti

Kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilen Kadıköy'ün simgesi Boğa Heykeli yapılan bakımın ardından bu sabah yeniden ziyarete açıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

1864’te ünlü Fransız Heykeltıraş Isidore Jules Bonheur tarafından yapılan ve Kadıköy'ün sembollerinden Boğa Heykeli üzerinde tahribat ve aşınmalar nedeniyle etrafı bariyerlerle kapatılarak bakıma alınmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından yapılan bakım çalışmaları sonrası Boğa Heykeli, bu sabah yeniden İstanbullularla buluştu.

Heykelin aşınma ve delik oluşan kısımlarında bronz ve korozyon temizliği yapıldığı öğrenildi.

İlginizi Çekebilir Kadıköy'ün boğası yara aldı!