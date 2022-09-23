Kadın cinayeti davasında baba isyan etti: Adamı tosun gibi beslemişler

Geçen yıl Gebze'de yabancı uyruklu Muhammed Atikullah tarafından saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden Ayşegül Aydın davasında aile, sanığın savunmasına tepki gösterdi. Baba Metin Aydın, "Adamı tosun gibi beslemişler. Adamın rahatı yerinde" dedi.

Fırat FISTIK

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Geçen yıl Kocaeli Gebze’de yabancı uyruklu Muhammed Atikullah’ın saldırısına uğrayan ve hayatını kaybeden Ayşegül Aydın ile ilgili davanın duruşması bugün görüldü.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık Atikullah, suçlamaları reddetti. Savunmaların ardından duruşma 9 Aralık’a ertelendi.

BABA AYDIN: ADAMIN RAHATI YERİNDE

Duruşmanın ardından Ayşegül Aydın’ın babası Metin Aydın, tepki göstererek “Hayallerim bitmiş benim. İnsanların içerisinde robot gibi dolaşan bir insan haline gelmişim. Çok zoruma gitti. Onun görüntüsünü gördüm. Saçlarını boyamış, en marka tişörtleri giymiş. Adamı tosun gibi beslemişler. Adamın rahatı yerinde” dedi.

AİLE, SANIĞIN AÇIKLAMASINA İSYAN ETTİ

Duruşma salonunda da tartışma çıktı. Sanık Muhammed Atikullah’ın rahat tavırlarına tepki gösteren Ayşegül Aydın’ın abisi ile tercüman arasında arbede çıktı.

Davayı takip eden Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan avukat Pınar Berfin Çoban ise şunları söyledi:

“Tercüman bulmak için uzun uğraşlar verildi. Daha kimlik tespitleri yapılmıştı ki sanığın ‘Ben öldürmedim, düştü’ gibi bir beyanı oldu. Tercüman bunu tercüme ettiği anda abi dayanamayarak tercümana saldırdı. Saldırı esnasında hemen Aydın’ın avukatları da olaya müdahale etti. Polis eşliğinde abisi çıkarıldı. Ancak tercüman yaralandığı için duruşmaya devam edilemedi. Duruşma şimdilik 9 Aralık tarihine ertelendi. Umarım kadın cinayetlerinin durdurulması adına örnek bir karar çıkar, kadın cinayetleri son bulur.”

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