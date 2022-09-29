Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ndan ‘Mahsa Amini’ protestosu

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, saçı gözüktüğü için İran'da rejim güçlerince uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Mahsa Amini için İstanbul'da eylem düzenledi. Eylemin ardından açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "İran bize çok uzak diye düşünmeyin. Bizler mücadele edeceğiz ki bu gidişatı durduracağız" dedi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, saçı gözüktüğü için İran’da rejim güçlerince uğradığı şiddet sonucu hayatını kaybeden Mahsa Amini için basın açıklaması yaptı.

İran Konsolosluğu önünde toplanan kadınlar, ellerinde Mahsa Amini’nin fotoğrafları ile sık sık sloganlar attı. Eylemin ardından açıklama yapan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, şu ifadeleri kullandı:

İranlı Mahsa Amini için ‘saçtan bayraklı’ protesto

“İRAN BİZE ÇOK UZAK DİYE DÜŞÜNMEYİN”

“Özgürlük için mücadele edenleriz, her gün kadınlar öldürülürken kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele edenleriz. İran bize çok uzak diye düşünmeyin. Hiç kimse düşünmesin. Bizler mücadele edeceğiz ki bu gidişatı durduracağız. Ve şunu söyleyelim. İran’daki rejimi kendine rehber edinenler bilsin ki bizler kıyafetler dayatmasının olmadığı bir laiklik için mücadele edeceğiz. Direneceğiz sonuna kadar.”

“HEPSİNİ GÖMECEĞİZ SAÇLARIMIZLA”

“Ve aynı zamanda arkadaşlar Türkiye’de de çokça baskıyla karşılaşıyoruz. Bugün burada durdurulmamız da bunun bir örneğidir. Bununla birlikte saçlarımızın telini sorun ediyorlar. Saçlarımızın telini sorun ediyorlarsa; onların o gerici, yobaz fikirleri saçlarımızın tellerinde boğulacak. Hepsini gömeceğiz saçlarımızda. Ve bu gördüğünüz saçtan bayrak var ya bu bayrak, bu bayrak İran’da ve tüm dünyada ve Türkiye’de kadınların özgürlük mücadelesi bayrağı olacak. Ve sonuna kadar dalgalandırmaya devam edeceğiz.”

ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN SLOGANLARI

“İran’da rejim güçlerini, ahlak polislerini kendilerine rehber edilenler var ki Türkiye’de de, geçtiğimiz günlerde Saraçhane’de yapılan yürüyüş bu hevesin göstergesiydi. Şunu unutmayın bizler eşit özgür yaşamak isteyen yurttaşlar bunu asla izin vermeyeceğiz. İran’da direnen kardeşlerimiz ile de dayanışma içerisinde olmaya devam edeceğiz arkadaşlar.”

Açıklama, kadınların, “Asla yalnız yürümeyeceksin” sloganları ile son buldu.

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