Kadın sürücü engelli genci darp edip kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadın sürücü trafikte tartıştığı 16 yaşındaki engelli genci darp edip kaçtı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, sabah saatlerinde Cuma Mahallesi Kasımefendi Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde elektrikli bisikletiyle seyir halinde olan 16 yaşındaki K.K. isimli genç ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın sürücü iddiaya göre yol verme nedeniyle tartıştı.

16 yaşındaki engelli gence sinirlenen kadın sürücü aracını yol ortasında durdurarak herkesin bakışları arasında K.K. isimli engelli gence saldırdı. 16 yaşındaki genci darp eden kadın sürücü olayın ardından aracına binerek kayıplara karıştı.

GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMAYLA ARANIYOR

Darp edilen genç olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, engelli genci darp eden kadının bulunması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. İHA

İlginizi Çekebilir Kadın sürücüyle tartışınca tepki gören motosikletli şikayetçi oldu