Kadınlar haykırdı: İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyoruz

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı’nın iptal istemini reddetti. Karar ikiye karşı üç oyla alındı. Alınan kararın ardından kadınlar sokağa indi.

Kemal ATLAN

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Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, Danıştay'ın verdiği İstanbul Sözleşmesi kararına tepki olarak Eskişehir’de eylem yaptı.

KARARI PROTESTO ETTİLER

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin 20 Mart 2021 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı'nın iptal istemini reddetti. Karar ikiye karşı üç oyla alındı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyeleri, Eskişehir Köprübaşı Adalar mevkiinde yaptıkları eylemle, Danıştay'ın kararını protesto etti. Eyleme, Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyelerinin yanı sıra, kadın örgütleri ve CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer de destek verdi. Eyleme katılanlar, ‘Hukuksuz kararı tanımıyoruz. İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmiyorız’ yazılı pankart açarak, ‘İstanbul Sözleşmesi yaşatır, vazgeçmiyoruz’, ‘Yaşasın Kadın dayanışması’, ‘Sözleşmeyi değil şiddeti engelle’ şeklinde sloganlar attı.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu adına açıklama yapan Ayşegül Yüksel, Danıştay'ın İstanbul sözleşmesi feshini onayladığı bu hukuksuz kararını tanımadıklarını belirterek, “İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece yarısı kararıyla iptal edilmiş, kararın 20 Mart 2021’de Resmi Gazetede yayımlanmasıyla Türkiye, resmi olarak Sözleşmeden çekilmişti. Biz kadınlar o günden beri ‘İstanbul Sözleşmesi Bizim, Vazgeçmiyoruz’ demek için hem sokakta hem de adalet koridorlarında mücadele ettik, ediyoruz” dedi.

“SÖZLEŞME YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDIKTAN SONRA 259 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ”

Yargının bir kez daha erkek iktidarının karşısında düğmelerini iliklediğini ifade eden Yüksel şunları söyledi:

* Cumhurbaşkanlığı sözleşmeden çekilmeye gerekçe olarak Türkiye’nin toplumsal ve ailevi değerleriyle bağdaşmayan eşcinselliği normalleştirmeye çalışan bir sözleşme olduğunu söylemişti. Siyasal iktidar ailevi değerleri bu kadar önemserken Sadece Haziran ayında 5 kadın çocukları ile birlikte öldürüldü. Korunmaya çalışan aile yapısı kadınları ve çocukları koruyamadı.

* İstanbul Sözleşmesi’nin feshi Pınar Gültekin’i öldüren Cemal Avcı’ya çok iyi oldu dedirttirirken birçok erkeğe de kadına yönelik şiddet uygulamasında cesaret verdi.

* Sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasından sonra 259 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

* İstanbul Sözleşmesi’ne sahip çıkarken her zaman bu yasanın etkin olarak uygulanmadığını, aksine kadın katillerinin tahrik indirimi ile ödüllendirildiğini söyledik. Ve o günden beri de iktidarın iddialarının aksine kadınlara, çocuklara, LGBTİ+'lara şiddet artarak devam etti. Onur yürüyüşünde insan onuruna yakışmayan uygulamalarla gözaltına alınan LGBTİ+’lara nefret söylemleri artık devlet bürokrasisinin ağzında alışılagelmiş bir hal aldı.

* Bu ülkenin sokaklarında caddelerinde kadınlara ve LGBTİ+’lara karşı şiddet, taciz, tecavüz devam ederken erkek egemen iktidarın koruduğunu söylediği kutsal değerlerini tanımıyoruz!

* Bizler İstanbul Sözleşmesi’nin siyasi kararlarla iptal edilmesine karşı mücadele etmeye devam edeceğiz. Erkek şiddetiyle öldürülen tüm kadınlara sözümüzdür İstanbul sözleşmesi yaşatır demek için yine bir arada sokaklarda olacağız.

* İstanbul Sözleşmesi’nden vazgeçmeyeceğiz.

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