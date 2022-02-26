Kadınlar zamları protesto etti: “Pedlerde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini istiyoruz”

Bursa'da zamları protesto eden CHP İl Kadın Kolları, bebek ve hasta bezi, hijyenik ped gibi ürünlerde KDV’nin yüzde 1’e indirilmesini istedi.

Halil ATAŞ

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CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, ilçe başkanları ve partililerin katıldığı basın açıklamasında konuşan CHP Bursa İl Kadın Kolları Sözcüsü Berna Çakır, “Pırlantaya yüzde 0, havyara yüzde 1 KDV uygulanan Türkiye'de zorunlu ihtiyaç maddesi olan bebek bezi, hasta bezi ve hijyenik pedlere neden yüzde 18 KDV uygulanıyor. KDV'nin yüzde 1'e indirilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETİN 81 İLİNDE FERYAT VAR”

“Memleketimizin 81 ilinde feryatlar ayyuka çıktı” diyen Çakır, şöyle konuştu:

“Çünkü AKP hükümetine göre; hijyenik ped, çocuk ve hasta bezi, bebek maması, bunların hepsi lüks tüketim malzemesi. Kanada’da, Avustralya’da, İngiltere’de, İrlanda’da vergisi sıfırlanmış olan bu ürünlere Türkiye’de biz tam yüzde 18 KDV ödüyoruz. En ekonomik hasta bezinin fiyatı 160 TL'den 220 TL'ye ulaştı.

Vatandaş 8 paket hasta bezi almak için eczaneye ayda bin 500 TL'ye yakın ilave para ödemek zorunda kalıyor. Sadece 2 ay önce, aralık ayı başında 200 TL civarında olan bebek bezinin fiyatı bugünlerde 500 TL'ye merdiven dayadı. Aileler sadece bebek bezine ayda en az 500 TL harcamak zorunda. Bebeklerine aileler tane ile bez alma durumuna geldi. Bebek maması fiyatları el yakıyor. 800 gramlık bebek devam sütü 144 TL'den 189 TL'ye yükseldi.”

“TOPLUMUN HER KESİMİ MAĞDUR DURUMDA”

Çakır, vatandaşların sorunlarını sıralayarak şöyle devam etti:

“AKP hükümetinin mağdur ettiği sadece genç kızlarımız, kadınlarımız ve anneler değil. Toplumun tüm kesimlerinden feryat yükseliyor, bu hükümet duymuyor. Çiftçimiz, üreticimiz; gübre, ilaç ve akaryakıt fiyatlarına veryansın ediyor, bu hükümet görmüyor. Sanayiciler başta olmak üzere üretici tüm çevreler girdi maliyetleriyle perişan, ağzını açan ‘yandık-bittik’ diyor, bu hükümet dinlemiyor.

Yatlarda kullanılan mazota yüzde 50 indirim var, çiftçimizin köylümüzün kullandığı mazota tek kuruş indirim yok. Neden yok diyoruz, hükümet aldırmıyor. EYT’liler mağdur, maaşıyla geçinemeyen emekli mağdur. Seçim üstü 3600 ek gösterge vaat edilip yıllardır oyalanan öğretmenler, polisler, hemşireler mağdur. Konu 3600 olunca, Diyanet bünyesinde görev yapan din görevlileri bile mağdur. Hükümet adeta fıkralardaki 3 maymun gibi; ‘duymadım, görmedim, bilmiyorum…'”

“O SANDIK GELCEK, HEPSİ GEÇÇEK”

Konuşmasının son bölümünde kadınlara seslenen Çakır, “Gelin bu sömürüye hep birlikte karşı çıkalım. Temel ihtiyaçlarımızın üzerinden sömürülmemize izin vermeyelim. Açacağımız kampanyamızda toplanacak imzalarla taleplerimizi bir kez daha dile getirelim. Çok yakında o sandık gelecek. Haklı isteklerimize kulak tıkayan varsa, o sandıkta herkes siyaseten boyunun ölçüsünü alacak. Türkiye’yi düzlüğe çıkaracak olan sosyal demokrat bir iktidarı özlüyoruz. Kadınların ötelenmediği, itilip kakılmadığı bir Türkiye istiyoruz. Çünkü bu böyle gitmeyecek, kesinlikle emin olun, bunlar gitçek, hepsi geççek…” şeklinde konuştu.

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