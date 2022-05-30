Kadınlara yönelik sözleri tepki çeken Ömer Ay istifa etti

İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ortaklarının eşlerini boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini öne sürmüş ve kadınlara yönelik tepki çeken cümleler kurmuştu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in istifasını istediği Ömer Ay, bugün partisinden istifa etti.

Müslüm EVCİ

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İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve ortaklarının eşlerini boşayarak sekreterleriyle evlendiklerini, bir ilçe belediye başkanı ve şoförünün ise Yıldız isimli kadını paylaşamadığını öne sürmüştü.

İl özel idare başkanının dördüncü veya beşinci eşini aldığını ileri süren Ay, “Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizilerine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız” diyerek tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu.

AKŞENER İSTİFASINI İSTEDİ

Yaşanan gelişmelerin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadınlara yönelik söylemleri yüzünden Ömer Ay'ın istifasını istemişti.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Ömer Ay'ın bugün görevinden istifa ettiği öğrenildi. İstifasına ilişkin SÖZCÜ'ye konuşan Ömer Ay, “Yönetimle görüştük. Genel başkanımızın ısrarlı talepleri üzerine istifa dilekçemizi gönderdik. Mücadeleye devam edeceğiz.

Bugün partimden istifa ettim. Görevimden ayrıldım ama parti üyeliğim devam ediyor. Medyada çıkan haberlerden dolayı, Genel başkanımız Meral Hanım istifamı istedi ama istifamı medya istetti. Burada AK parti istifamla bayram yaptı. Biz burada AK Parti'yi yıkmıştık” dedi.

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