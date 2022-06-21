Kadınlardan Pınar Gültekin eylemi

İstanbul ve Muğla'da bir araya gelen Kadın örgütleri, Pınar Gültekin'in katiline verilen "haksız tahrik" indirimini protesto etti. Pınar Gültekin'in fotoğraflarını taşıyarak slogan atan kadınlar, "Öldürülen ve şiddete uğrayan tüm kadınlar için adalet istiyoruz" dedi.

Yaşar ANTER

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Kadınlar Birlikte Platformu’nun çağrısıyla kadın örgütleri Kadıköy Eminönü iskelesi önünde toplandı. “Erkeklik indirimi kadın cinayetlerine teşviktir! Pınar Gültekin için erkek adalet değil, gerçek adalet” yazılı pankart açan kadınlar, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Erkek adalet değil, gerçek adalet” sloganları attı.

“ÖLDÜRÜLEN, ŞİDDETE UĞRAYAN TÜM KADINLAR İÇİN ‘ADALET’ DİYORUZ”

Basın açıklaması yapan kadınlar, adalet istediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

*Katil Cemal Metin Avcı sadece 14,5 yıl hapis yatıp çıkacak.Katilin suç ortakları olan ailesi ise beraat etti. Pınar Gültekin için hep birlikte adalet diyoruz. Öldürülen, şiddete uğrayan tüm kadınlar için adalet diyoruz.

*Daha yakın zamanda Yargıtay, evlenme teklifini kabul etmeyen Hatice Kaçmaz’ı bıçaklayan Orhan Munis’e benzer bir indirim verdi. Yanında 20 santimlik bıçakla evlilik teklifi etmeye giden adamın anlık bir hiddetle tasarlamadan suç işlediğini iddia eden bir yargıyla karşı karşıyayız.

*Pınar Gültekin’in faillerini ödüllendiren erkek yargıya isyandayız. Kadınları değil, katilleri koruyanlara isyandayız. Şiddete engel olmak yerine, bizim ahlakımızın peşine düşenlere isyandayız.

CİNAYETE KURBAN GİDEN KADINLARIN İSİMLERİ TEK TEK OKUNDU

Basın açıklamasının ardından grup, cinayete kurban giden kadınların hep birlikte isimlerini okuyarak, ‘Burada’ dedi.

BODRUM’DA DA EYLEM VARDI

Bodrum Kadın Platformu'nun üyesi yaklaşık 50 kadın, Muğla ilinde 10 Temmuz 2020 tarihinde öldürülen Pınar Gültekin'in cinayeti ile ilgili Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nin katil Cemal Metin Avcı'ya haksız tahrik uygulaması, yakınlarına da beraat vermesi kararını protesto etti.

Ellerinde “Haksız tahrik indirimini de beraat kararını da kabul etmiyoruz Pınar Gültekin isyanımızdır” yazılı pankart ile Belediye Meydanı’na gelen kadınlar ellerinde, “Kazanımlarımız bizim vazgeçmiyoruz”, “Erkek adalet değil gerçek adalet”yazılı dövizler taşıdı. Kadınlar sık sık “Susmuyoruz itaat etmiyoruz”, “Erkekler vuruyor, devlet koruyor” sloganları attı.

“HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİNİ UYGULADILAR ACILI ANNEYE CEZA VERDİLER”

Toplanan kadınlar adına açıklama yapan Bodrum Kadın Platformu Üyesi Berrin Yaşar, dünkü duruşmada mahkeme heyetinin, sanık Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiğini ancak heyetin, haksız tahrik indirimi uygulayarak sanığın cezasını 23 yıla indirdiğini hatırlatarak, şunları söyledi;

*Mahkeme, tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine karar verdi. Biz kadınlar haksız tahrik indiriminin erkek egemen yargının ve erkek şiddetinin ‘can simidi' ve kadın cinayetlerinin çoğalmasına neden olan bir ‘yargı kılıfı' olduğunu biliyoruz.

*Kızları hunharca katledilmiş ailenin hak arama mücadelesi karşısında 2 yıldır dosya ve deliller ortadayken, faillere gerekli cezayı veremeyen yargı, acılı bir annenin duruşmada söylediği sözler üzerine, katile hakarette bulunduğu gerekçesiyle anne Şefika Gültekin hakkında kamu davası açtı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede, Şefika Gültekin'e 4 yıl 4 ay hapis istendi.

“TÜRKİYE KADIN ÖLÜMLERİNİN ARTACAĞI KARANLIK BİR GELECEK İLE KARŞI KARŞIYA”

Açıklamasında İstanbul Sözleşmesi’ne de değinen Yaşar, “Yürürlüğe konduğunda kendini kadın olarak tanımlayan her bireyin can güvenliğini korumayı amaçlayan Avrupa Konseyi imzalı İstanbul Sözleşmesi'nden 01 Temmuz 2021 tarihi itibariyle, bir gece yarısı, tek adam imzası ile tamamen ayrılan Türkiye, kadın ölümlerinin giderek artacağı karanlık bir gelecek ile karşı karşıya. Burada, İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmeyeceğimizin altını bir daha çiziyor, bu davada katil Cemal Metin Avcı ve Adli Tıp raporlarında fiilin doğrudan öznesi olduğu açığa çıkan tüm failler hak ettikleri cezayı alana kadar bu davanın takipçisi olacağımızı söylüyoruz” dedi.

Yaşar'ın açıklamalarının ardından kadınlar alkışlarla kararı protesto ederek eylemi sonlandırdı.

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