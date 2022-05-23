Kadınları hedef alan başhekime, AKP’li vekilden destek ziyareti

Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, kadınların kıyafetlerini hedef alarak “Bu teşhir, 'beden görseli satma' değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi?” demişti. Sözleri büyük tepki çeken Uysal’ı AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ziyaret etti. Söz konusu ziyareti CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, “İşte AKP’nin gerçek yüzü bu” sözleriyle tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Konya Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve İHH (İnsani Yardım Vakfı) Hasan Hüseyin Uysal'ın sosyal medya hesabından kadınlar için cinsiyetçi, ayrımcı ifadeler kullanması büyük tepki toplamıştı.

Kadınları kıyafet tercihleri üzerinden hedef alan Uysal, “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” ifadelerine yer vermişti.

TEPKİLERİN ARDINDAN TWEETİNİ SİLDİ

Uysal tepkiler üzerine tweetini silerken daha sonra yaptığı açıklamada, “Çok seviyesiz yorumlar gelmiş o yüzden yorumları kapattım. Her açık f….. demedim. Teşhirci psikolojiye ve bunun varabileceği sonuca işaret ettim. Biraz sağlıklı düşünülse, daha insanî değerlendirmeler çıkardı ortaya. Yazık, delikanlı erkeklerin ruhsal savrulmalarını düşünen yok” ifadesini kullandı.

AKP'Lİ VEKİLDEN UYSAL'A ZİYARET

Tepkiler üzerine AKP Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Uysal’a moral ziyaretinde bulundu. Hasan Hüseyin Uysal, AKP’li Sorgun’un ziyaretini sosyal medya hesabından paylaşarak şu notu düştü:

“Mht vekilimiz Ahmed Sorgun Beyefendi pazar demediler tatil demediler an bu an, zaman bu zaman diyerek evimizde ziyaretimize geldiler “Yan-yanalığımız bilinsin istedik” dediler. Sorumluluk budur. Dost budur “Nerede kaldı?” dedirtmez Olması gereken anda-yerde hazırdır,” ifadeleriyle duyurdu.

“İŞTE AKP'NİN GERÇEK YÜZÜ BU”

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer, AKP'li Sorgun'un Uysal'a ziyaretine tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Taşçıer, “İşte AKP’nin gerçek yüzü. Kürsü ardında süslü cümlelerle kadın hakları anlatıp, kürsüden inince giyimini beğenmedikleri kadınlara hakaret edenlerle kol kola giriyorlar. Birbirinize moral vermeye devam edin, kadınlar sandıkta cevabı verdikten sonra ihtiyacınız olacak” dedi.

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