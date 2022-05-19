Kadınları hedef alan İHH Başkanı’ndan çirkin sözler

İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı Hasan Hüseyin Uysal, kadınları hedef alan çirkin ifadeler kullandı. Gelen sert tepkilerin ardından Uysal, paylaşımını sildi.

Müslüm EVCİ

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İHH İnsani Yardım Vakfı Konya İl Başkanı ve Numune Hastanesi Başhekim Yardımcısı Hasan Hüseyin Uysal, sosyal medya hesabından kadınlar için çirkin ifadeler kullandı.

“KONYA'DA BİLE BACAK UYLUĞU YÜZDE 80 AÇIK TİPLER TÜREDİ”

Uysal, paylaşımında kadınlar için, “Toplumun en zayıf yanı da en kuvvetli yanı da kadın. Konya’da bile göbeği, göğüslerinin yarısı, omuzları, bacak uyluğunun % 80’i açık tipler türedi. Bu teşhir, ‘beden görseli satma’ değil mi? Beden satmaya giden yol, fa..şelik yolu değil mi? Cariyeler örtünmezmiş. Cariye mi bunlar!” ifadelerini kullandı.

BİRÇOK SOSYAL MEDYA KULLANICISI TEPKİ GÖSTERDİ

Uysal'ın sosyal medya hesabındaki paylaşımının altına birçok sosyal medya kullanıcısı yaptığı yorumlarla tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

-Okumakla adam olunmuyor dedikleri sen misin Hasan Hüseyin?

-Hoca bu analizi yapmak için kaç kadına bu kadar ayrıntılı baktın ki fark ettin…

-Detaylı incelemiş kızı yaşındaki çocukları! Zerre utanmadan!

-İnsanların ne giydiği ile bu kadar ilgilenmek neyden kaynaklanır? Kafasının içiyle, düşünceleriyle, ilgilenmekten ziyade kıyafetlerin içindekilerle ilgilenmekten mi?

-Allah hastalarınız korusun, bu kafayla onları nasıl görüyorsunuz kim bilir?

PAYLAŞIMINI SİLDİ

Hüseyin Uysal, tepkilerin ardından sosyal medya paylaşımını sildi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Hüseyin Uysal’ın sözlerine şöyle tepki gösterdi:

“Konya Numune Hastanesi başhekim yardımcısı olmasaydı bu meczupu muhatap almazdık. En kötü olan böyle kişilerin en ilkel fikirleri sayesinde konumlarını pekiştireceklerini biliyor olmaları…”

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