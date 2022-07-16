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Kadınların tepki gösterdiği yabancı uyrukluya meydan dayağı

Antalya’nın Döşemealtı ilçesindeki cep telefonuyla kadınları çektiği iddia edilen yabancı uyruklu bir kişi, esnaf ve vatandaş tarafından darp edildikten sonra polise teslim edildi.

Yayınlanma: 18:55 - 16 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Kadınların tepki gösterdiği yabancı uyrukluya meydan dayağı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bahçeyaka Mahallesi kapalı cuma pazarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre pazarda alışveriş yapan iki kadın, cep telefonuyla görüntülerini çektiklerini iddia ettikleri yabancı uyruklu M.E. adlı şahsa tepki gösterdi.

ESNAF VE ÇEVREDEKİLER DÖVDÜ

Kadınların tepkisiyle esnaf ve çevredekiler M.E.'yi darp etti. Şüpheli aldığı darbelerle kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. M.E., ambulansla hastaneye, ardından da karakola götürüldü. İHA

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