‘Kadir Gecesi’ paylaşımına hapis cezası

Sosyal medya hesabı üzerinden Kadir Gecesi yapmış olduğu paylaşıma ilişkin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 1 buçuk yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Pegasus çalışanı O.T. hakkında 3 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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Sosyal medya hesabı üzerinden Kadir Gecesi yapmış olduğu paylaşıma ilişkin “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla 1 buçuk yıla kadar hapis cezası istenen Pegasus çalışanı O.T.'nin “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

3 AY 22 GÜN HAPİS CEZASI

Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki basit yargılama usulüyle görülen davada sanık O.T., Instagram hesabının kapalı bir hesap olduğunu, paylaşımları sadece arkadaşlarının gördüğünü, paylaşım yaptıktan sonra bu paylaşımın sosyal medyada paylaşıldığını gördüğünü, söz konusu paylaşımın mizah amaçlı olduğunu söyledi.

Mahkeme, tutuksuz sanık O.T.'nin üzerine atılı suçu işlediğinin anlaşıldığını belirterek, sanık hakkında 3 ay 22 gün hapis ceza verdi. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve sanık hakkında verilen adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasına da karar verdi.

“BİRLİKTE YAŞAMA DUYGUSUNA ZARAR VERDİ”

Kararın gerekçesinde, Kadir Gecesi'nin İslam dini ve İslam dinine inananlar için dini bir değer olduğunu, sanığın İslam inancına mensup kişilerce kutsal kabul edilen Kadir Gecesi'nde yaptığı paylaşımının İslam dinince kutsal sayılan değerleri aşağılama niteliğinde olduğu belirtildi. Sanığın eyleminin toplumun birlikte yaşama duygusuna zarar verme niteliğinde olduğunu ve toplumsal barışı bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 27 Nisan 2022'de O.T. ve arkadaşlarının bir restoranda eğlenirken çektikleri ve ellerinde alkol aldıkları bardakların bulunduğu fotoğrafı, şüphelinin Instagram hesabından “Kadir gecesi özel, Rabbim kabul etsin” içerikli yorumla paylaştığı aktarıldı.

Paylaşım içeriğinin “Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunun değerlendirildiği belirtildi. İddianamede, O.T. “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis ile cezalandırılması talep edildi.

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