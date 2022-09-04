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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nin boş bulunan kadrolarına Öğretim Görevlisi alımı gerçekleştirecek.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde, Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır

Son Başvuru Tarihi 12.09.2022

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