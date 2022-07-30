Kahramanmaraş’ta deprem (Son depremler)
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14'te 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kahramanmaraş’ta deprem oldu. Dulkadiroğlu ilçesinde saat 22.14’te meydana gelen deprem, 3.6 büyüklüğünde oldu.
AFAD’a göre, deprem yerin 3 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin 3.7 büyüklüğünde ve 1.9 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
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