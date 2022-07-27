Abone Ol

Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yayınlanma: 18:45 - 27 Temmuz 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.38'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesinde yerin 3.64 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.

Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

Filipinler'de deprem: Bir kişi yaşamını yitirdi İlginizi Çekebilir Filipinler'de deprem: Bir kişi yaşamını yitirdi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
deprem Kahramanmaraş Kandilli Rasathanesi