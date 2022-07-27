Kahramanmaraş’ta 3.8 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ta 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 18.38'de merkez üssü Dulkadiroğlu ilçesinde yerin 3.64 kilometre derinliğinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.

Depremde vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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