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Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Merkez üssü Kahramanmaraş Tevekkelli dolayları olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından 4.4 olarak ölçüldü.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:29 - 26 Temmuz 2022 Güncellenme:
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Kahramanmaraş’ta 4.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 09.11'de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi'nde yerin 3.4 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem kent merkezi ve ilçelerinde de hissedildi. İlk belirlemelere göre deprem sırasında can ve mal kaybı yaşanmazken, kısa süreli panik yaşandı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada “Geçmiş olsun Kahramanmaraş.Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.” ifadeleri kullanıldı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DAKİKA DAKİKA SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER

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