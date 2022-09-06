Kahramanmaraş’ta atık kağıt deposunda yangın
Kahramanmaraş'ta, kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibince müdahale ediliyor.
Yangın, akşam saatlerinde Gaziantep-Kahramanmaraş karayolu üzerindeki atık kağıt deposunda çıktı.
Depodan yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor.
BETON MİKSERLERİ SU TAŞIYOR
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, kağıt fabrikasının deposundaki yangına 15 ekiple müdahalede bulunurken, yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri de bölgeye su taşımaya başladı.
Mikserlerdeki su, beton pompaları aracılığıyla tepeden alevlerin üzerlerine püskürtülüyor. DHA