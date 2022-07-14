Kahramanmaraş’ta polise saldıran 3 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta iki grup arasında çıkan kavgada polislere saldırıda bulunan 3 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Onikişbuat İlçesi Mağralı Mahallesi’nde meydana gelmiş, mahalleye gelen 3 alkollü etrafa bağırıp çevredeki esnaf ve vatandaşlara saldırı girişiminde bulunmuştu.

2 POLİS YARALANMIŞTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 3 kişiyi engelleyip gözaltına almak istemiş ancak alkollü şahıslar polis ekiplerinin görevini yapmasını engelleyerek 2 polisin de yaralanmasına neden olmuştu. Yaşanan olay sonrası gözaltına alınan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Mağaralı Ökkeş Caddesi üzerinde vatandaşları darp eden, alkollü vaziyette rastgele vatandaşlara sataşarak hakaretlerde bulunan, ayrıca kendilerine müdahalede eden polis memurları C.Ç. ve E.H. ye saldıran İ.T., T.T. ve S.T. isimli 3 şüpheli olay yerine intikal eden takviye kuvvetler vasıtası ile etkisiz hale getirilip, vatandaşların linç girişiminden kurtarılmıştır.

*Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alınan ve 13 Temmuz 2022 günü adli makamlara sevk edilen 3 şüpheli, ‘Zincirleme Şekilde Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' (Türk Ceza Kanunu 265/1) suçundan tutuklanmıştır. Vatandaşın huzurunu ve kamu düzenini bozan suç şüphelileri ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir. İHA

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