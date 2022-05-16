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Kalp krizi geçiren polis memuru görevi başında şehit oldu

Sivas'ın Şarkışla İlçesinde görev yapan polis memuru Ünlü Cıgır, görev başındayken geçirdiği kalp krizi sebebiyle şehit oldu.

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Kalp krizi geçiren polis memuru görevi başında şehit oldu

Edinilen bilgilere göre Şarkışla Bölge Trafik Şube Denetleme Müdürlüğü'nde görev yapan Nevşehirli 3 çocuk babası polis memuru Ünlü Cıgır, saat 12.00 sıralarında fenalaştı.

Polis memurunun fenalaşması üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri polis memuruna hemen müdahale bulunarak Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastaneye getirilen polis memurunun kalp krizi geçirdiği anlaşılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. (İHA)

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