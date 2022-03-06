‘Kamu İhale Kanunu’nu kaldırın beyefendi istediğine ihaleyi versin’

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Nükleer Düzenleme Kanunu üzerinde konuşma yapan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Çok merak ediyorum bu ülkede Kamu İhale Kanunu ne işe yarıyor. Büyük ihalelerde uygulamazsınız, bu kanunda uygulamazsınız. Bu Kamu İhale Kanunu'nu kaldırın, iptal edin, beyefendi istediği ihaleyi istediğine versin. Zaten fiilen öyle yapıyor” dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmekte olan Nükleer Düzenleme Kanunu üzerinde konuşma yaptı.

“KAMU İHALE KANUNU’NU KALDIRIN, İPTAL EDİN, BEYEFENDİ İSTEDİĞİ İHALEYİ İSTEDİĞİNE VERSİN”

Bu kanunun bu kadar kısa bir sürede getirilerek Meclis Genel Kurulu'na dayatılmasının çok yanlış bir tutum olduğunu ifade eden CHP'li Başarır, “Bu konu hayati bir konudur. Bu Kanunun elle tutulur bir tarafı yok.

Getirdiğiniz bu 23. Maddeyle Nükleer Düzenleme Kurumu'na bağlı Nükleer Teknik Destek (NÜTED) adında bir anonim şirketi kuruyorsunuz. Bu şirketi de Kamu İhale Kanunu'ndan ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'ndan muaf tutuyorsunuz. Çok merak ediyorum bu ülkede Kamu İhale Kanunu ne işe yarıyor. Büyük ihalelerde uygulamazsınız, bu kanunda uygulamazsınız. Bu Kamu İhale Kanunu’nu kaldırın, iptal edin, beyefendi istediği ihaleyi istediğine versin. Zaten fiilen öyle yapıyor” dedi.

“ELİN OĞLU GELİYOR, TÜM ŞARTLARIYLA SÖZLEŞMEYİ BELİRLİYOR”

Kurulacak şirketin yüzde 51'inin devlete ait olacağını, yüzde 41'li hissesinin satılabileceğini ifade eden Başarır, “Peki hangi şartlarda? Kimlere verilecek bu şirketin hisseleri? Hangi şartlarda, ne kadar süre verilecek gibi önemli hususlar neden bu teklifte yok? Yüzde 49'u neden sarayın iradesine bırakıyorsunuz?

Ruslarla sözleşme yaparken elin oğlu geliyor, tüm şartlarıyla, ayrıntılarıyla sözleşmeyi belirliyor ama siz kanunu neden bu şekilde yapmıyorsunuz? Bu nasıl bir sorumsuzluktur?” sözlerini dile getirdi.

“MÜHENDİSİ SAĞLIK BAKAN YARDIMCISI, GÜREŞÇİYİ VAKIFBANK YÖNETİM KURULU ÜYESİ YAPTINIZ”

Kanun tasarısındaki 23.maddenin ayrıntılı bir şekilde düzenlenmesin gerektiğini belirten Başarır, “Bu maddedeki şartlarının belirlenmesi konuşulmalı, kimler yönetime gelecek belirlenmeli. Çünkü pek iyi bir sabıkanız yok.

Mühendisi sağlık bakan yardımcısı yaparsınız, güreşçiyi Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi yaparsınız. Ben korkuyorum Savcı Sayan'ı, Mehmet Metiner'i süreleri bittiğinde burada göreve getirirsiniz. Burada bir liyakat sorunu var. Maalesef ki, yaptıklarınız teknolojiyle, akılla, bilimle bir türlü örtüşmüyor” sözlerini ifade etti.

“400 MİLYAR KW/SAAT GÜNEŞ ENERJİSİ POTANSİYELİ VAR, BİZ YÜZDE 3'ÜNÜ KULLANIYORUZ”

Uzay Ajansı'na ilk iş olarak 2 sekreter ve 2 çaycı olmak üzere 4 eleman alındığını söyleyen CHP'li Başarır, “Uzay Ajansı için ayırdığınız para 5.5 milyon dolar oysa Cem Yılmaz AROG-GORA filmlerine 12 milyon dolar ayırmıştı. Yani böyle bir partinin bilimle, akılla bu işi yürütebileceğine inanmıyorum.

Mersin'de, Sinop'ta nükleer santral istemiyoruz dediğimizde kızıyorsunuz. Biz nükleere mecbur değiliz, biz Ruslara mecbur değiliz, biz kirli enerjiye mecbur değiliz, biz topraklarımızda bu imtiyazı bir ülkeye vermek zorunda değiliz! Bakın, Türkiye'nin 400 milyar KW/saat güneş enerjisiyle elektrik üretebilecek potansiyeli var ama biz yüzde 3'ünü kullanıyoruz” ifadelerini kullandı.

“MECLİSE GÜNEŞ ENERJİSİNİ GETİRİN, ÖRNEK OLUN!”

Meclisin elektrik ihalesini beşli çeteden birisi olan Cengiz İnşaat'a verildiğini hatırlatan Başarır, “Meclise güneş enerjisini getirirsiniz, bu topluma yük yapmazsınız, örnek olursunuz. Saraya da getirirsiniz, tüm kamu kurumlarına getirirsiniz ve Türkiye sadece güneş enerjisiyle tüm elektrik ihtiyacını karşılayabilir.

Niye böyleyken biz nükleer santrale mecbur olalım. Biz daha önce kendi topraklarımızda, denize girdiğimiz, piknik yaptığımız Akkuyu Nükleer Santral sahasına milletvekili olarak giremiyoruz. Bir güvenlik görevlisi geliyor ve buraya giremezsiniz diyor.” şeklinde konuştu.

“SİZ GARANTİ VERMEDEN BİR İŞ YAPAMAYACAK MISINIZ?”

AKP sıralarından sen neyi denetleyeceksin laflarının atılması üzerine CHP'li Başarır, “Doğru, siz hiçbir şeyi denetleyemeyeceksiniz çünkü orası Rusların mülkiyetinde. Bakın, ben bunu kavga etmek için söylemiyorum. %51'i her şekilde Rusların o nükleer santralin. Aradan, bin yıl geçse de Rusların olacak %51i.

Abartma diyorsunuz ama açın ve bakın o sözleşmeye. Eğer bu dediğim yalansa ben bir daha Mersin'e gitmeyeceğim. Bu durumdan bir milletvekili olarak utanç duyuyorum. Bu bir imtiyazdır. Bakın, gelin vazgeçelim. En azından o sözleşmeyi yırtıp atın ve millileştirin orayı. 12.35 cente 15 yıl boyunca elektrik alım garantisi vermişsiniz. Neden? Siz garanti vermeden bir iş yapamayacak mısınız? Köprüye garanti, hastaneye garanti, otoyola garanti ve son olarak Ruslara garanti.

Yani GAK iktidarı diyorum size çünkü Garanti AK Parti oluyorsunuz. Neden veriyoruz bu garantileri? Biz Ruslara verdiğimiz bu parayla Türkiye'nin her yerine güneş enerjisi santralleri kurarız. Türkiye böyle ışıl ışıl olur. Bir kez daha düşünün bu anlaşmayı ve özellikle Mersin'de bulunan Akkuyu Nükleer Santrali'nin Ruslarla ilişkisini kesin.” İfadeleriyle konuşmasına son verdi.

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