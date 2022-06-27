Kamu kaynakları Cumhur’a aktı

İLBANK’tan yüzde 100 hibe destekli projelerin yüzde 99’u Cumhur İttifak’ı belediyelerine ait. CHP’li belediyeler ise projelerine kaynak bulamıyor...

Başak KAYA

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun “Görülmemiş bir partizanlıkla karşı karşıyayız” diyerek merkezi yönetimin belediyelere aktardığı kaynakların araştırılması amacıyla Meclis'te araştırma komisyonu kurulmasını istedi. Torun, “Belediyeler arasında ayrım yapmak milleti ayırmaktır, milleti bölmektir” dedi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın son 3 yıldaki araç yardımının yüzde 97'sinin, 432 milyonluk nakdi yardımın tamamına yakınının iktidar belediyelerine aktarıldığına dikkat çekti.

CHP'Lİ BELEDİYELERE YÜZDE 1

İLBANK'ın 2021'de belediyelere 2 milyar 721 milyon lira kaynak sağladığına dikkat çeken Torun, şöyle devam etti: “Bu projelerin 1089'u yani yüzde 94.2'si Cumhur İttifak'ı ve kayyum belediyelerine ait. Ülke nüfusunun yarıdan fazlasını yöneten CHP'li belediyelerin oranı ise sadece yüzde 4.3. İLBANK'ın, yüzde 100 hibe desteğinin yüzde 98.4'ü de Cumhur İttifak'ı ve kayyum belediyelerine ait. CHP'li belediyelerin oranı sadece yüzde 1. İktidar belediyelerine aktarılan kaynak yaklaşık 333 milyon TL.” İstanbul'da, 14 AKP'li belediyeye 126 milyon TL destek verilmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 14 ilçe belediyesine tek kuruş kaynak sağlanmamış. Torun, “Ordu'da AKP ve MHP'li 19 belediyeye 110 milyon kaynak sağlanmış ama tek CHP'li Gülyalı Belediyesi'ne kör kuruş destek yok. 2019'dan beri CHP'li belediyelerin, İLBANK'tan 256, Çevre Bakanlığı'ndan 293 talebi reddedildi” dedi.