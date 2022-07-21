Kamyon kağıt gibi ezildi! 3 kişi feci şekilde can verdi

Kayseri’nin Develi ilçesinde kamyonun şarampole uçması sonucu meydana gelen feci kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Erciyes-Develi Yolu 5. Kilometresinde meydana gelen kazada, Mustafa Arıktaş yönetimindeki 42 AIN 456 plakalı saman yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Feci kazada kamyonet kağıt gibi ezilirken, kamyonun kasasında bulunan samanlarda etrafa saçıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alırken, kamyonette sıkışan yaralılarda itfaiyenin yardımı ile çıkarıldı. Kazada kamyonet sürücüsü Mustafa Arıktaş olay yerine yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak çıkarılan Mehmet Tavşan ve İbrahim Arıktaş ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Yaralı 2 kişi de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Jandarma ekipleri de inceleme yaptı. İHA

İlginizi Çekebilir Bursa'da feci kaza: Lüks otomobil ok gibi saplandı

İlginizi Çekebilir Tekirdağ'da feci kaza: Aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti