Kamyon kasasından 22’si çocuk 94 kaçak indi

Aydın’ın Söke ilçesinde gece saatlerinde kamyonun kasasından inen yabancı uyrukluları görenler polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 22’si çocuk 94 yabancı uyruklu şahsı yakaladı.

Latif SANSÜR

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Türkiye'nin çeşitli illerinde gece saatlerinde kamyondan mülteci indirme olayı Aydın Söke'de de yaşandı. Dün gece saat 20.00 sıralarında Yeni Cami Mahallesi, Bağarası kavşağı yakınlarında bir kamyonun kasasından yabancı uyrukluların indiğini görenler hemen polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri bazılarını kaçamadan, bazılarını da sokak aralarında olmak üzere 94 Irak ve İran uyruklu şahsı yakaladı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yabancı uyrukluların kamyondan indiği anların görüntüleri sosyal medyada sıkça paylaşılınca Aydın Valiliği konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi; “Söke İlçe Emniyet Haber Merkezi'ne gelen bir ihbarda Yeni camii Mahallesi Bağarası Kavşağı yakınlarında 52 ABN 749 plakalı bir kamyonun kasasından çok sayıda insanın indiği ve bu şahısların yabancı uyruklu şahıslar olabileceği, söz konusu şahısların gruplar halinde şehir merkezine dağılmaya başladığının bildirilmesi üzerine, emniyet ekiplerimiz derhal olay yerine intikal ettirilmiştir.

Ekiplerimizin olay yerinde ve çevresinde yaptıkları detaylı arama ve kontroller neticesinde, 22'si çocuk olmak üzere toplam 94 Irak ve İran Uyruklu yabancı şahıs yakalanmıştır. Yakalanan tüm şahıslar hakkında, adli ve idari tahkikata başlanılmış olup, Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nce en kısa süre de sınır dışı edilmeleri sağlanacaktır.”

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