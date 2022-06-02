Kamyonetle çarpışan otomobildeki anne- kız öldü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, kamyonetle çarpışan otomobildeki anne ve 2 yaşındaki kızı yaşamını yitirdi, baba ve oğlu ile toplam 3 kişi yaralandı. Kamyonet sürücüsü ise kazadan sonra yaya olarak kaçıp, kayıplara karıştı.

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Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Karahöyük Mahallesi’nde meydana geldi.

Yatağan Mahallesi’nden Yüreğil Mahallesi istikametine gitmekte olan Ömer Tozgun (30) yönetimindeki otomobil, Kuyucak Köprüsü mevkisinde karşı yönden gelen Ziya Tosun’un kullandığı kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkan otomobil tarlaya savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Tozgun ile araçtaki eşi Asiye Tozgun (26), kızı Huriye Tozgun (2), oğlu Yusuf Poyraz Tozgun (6) ve kayınbiraderi Alperen Sarıoğlu’nu (16) Acıpayam Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilen Alperen Sarıoğlu’nun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, baba Ömer Tozgun ile oğlu Yusuf Poyraz Tozgun’un ise hayati tehlikesinin bulunmadığı, tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Asiye Tozgun ile kızı Huriye Tozgun’un cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, olaydan sonra kaçan kamyonet sürücüsü Ziya Tosun’un yakalanması için çalışma başlattı. (İHA)

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