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Kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Çorum'da kamyon ile yolcu minibüsü çarpıştı, kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

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Kamyonla yolcu minibüsü çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Mehmet Gafar idaresindeki, Laçin Belediyesine ait 19 AU 988 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolu Kırkdilim mevkisinde Şaban Uysal’ın kullandığı 19 M 5184 plakalı yolcu minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada kamyon sürücüsü Gafar hayatını kaybetti, minibüs sürücüsü ile minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

ULAŞIM AKSADI

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle Kırkdilim mevkisinde ulaşım yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlandı. (AA)

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