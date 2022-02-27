Kanal İstanbul sürgünleri isyan etti

Kanal İstanbul güzergahı üzerindeki Şahintepe Mahallesi'nde önce tapuları dağıtılan, hemen ardından sürgün kararı çıkan vatandaşlar bugün protesto yürüyüşü gerçekleştirdi. Mahalleli, yaptığı açıklamada, "Bugün Şahintepe'nin başka birilerine peşkeş çekilmesine müsade etmeyeceğiz. Mağdur olarak biz hakkımızı istiyoruz" dedi.

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Kanal İstanbul güzergahı üzerindeki İstanbul Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde vatandaşa önce tapular dağıtıldı, hemen ardından sürgün kararı çıktı. Mahalleli karara isyan etti.

Vatandaşlar bugün mahallede yürüyüş gerçekleştirdi, basın açıklaması yaptı. Polis, sokaklarda geniş güvenlik önlemleri aldı.

“HAKKIMIZI İSTİYORUZ”

Mahalleli, yaptıkları açıklamada, “Biz bu mahallenin sahibiyiz. Bu mahalleyi yoktan var ettik. Bu mahalleyi bu duruma getiren bizleriz. Kimse bizim için bir lütuf olarak bu binaları yapmadı. Ömrümüz, birikimimizi, çocuklarımızın geleceğini verdik. Biz de gidip başka yerlerde oturmasını bilirdik. Biz, ‘Şahitepe bizimdir’ diye bütün yatırımımızı Şahintepe’ye yaptık. Bugün Şahintepe’nin başka birilerine peşkeş çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Mağdur olarak biz hakkımızı istiyoruz” sözleriyle taleplerini dile getirdi.

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