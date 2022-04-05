Kapıcılar Kralı’nın bitmeyen miras davası: 11 daire, arsa, para, kiloyla altın

Ankara'da 30 yıl kapıcılık yapıp çocuklarına 11 daire, bir arsa, 700 bin TL ve bir kilo altın bırakan Mehmet Kaşkaya'nın mirası paylaşılamıyor. 2015 yılında ölen Kaşkaya'nın beş çocuğu yedi yıldır mahkeme koridorlarını aşındırıyor.

Sozcu.com.tr

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Mehmet Kaşkaya, Çankaya’da iş merkezinde 30 yılı aşkın süre kapıcılık yaparken hatırı sayılır bir birikim yaptı. Selahattin, Sebahattin, Mesut ve Bayram Kaşkaya kardeşler, emekli olan ve yaşı ilerleyen babaları Mehmet Kaşkaya’yı 27 Kasım 2015 tarihindeki ölümünden önce, 2011 yılında belli bir ücret karşılığında bakımını üstlenmesi için, kız kardeşleri Gülvade Gümüşe yakın bir eve yerleştirdi.

Ancak dört kardeş, Şubat 2013’te, kız kardeşlerinin geçen geçen yıl sürede 11 dairesinin kirasına el koyduğunu iddia ederek, babalarının vesayet altına alınması için, Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açtı.

Dava dilekçesinde babalarının ‘demans’ hastası olduğunu, akli durumunun yerinde olmadığını ileri süren Kaşkaya kardeşler, babalarına tarafsız bir vasi atanmasını talep etti. Mahkeme de sağlık kurulu raporu için, Mehmet Kaşkayayı Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

ALTI DAİRE KARŞILIĞI ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA ANLAŞMASI

Kaşkaya kardeşlerin iddiasına göre; mahkemenin sevk ettiği hastane yerine Yeni Mahalle Devlet Hastanesi’nde 25 Ocak 2013’te babasının akıl sağlığının yerinde olduğu yönünde tek hekim raporu alan Gülvade Gümüş, banka hesabında bulunan 207 bin lirayı çekti. Yine aynı hastaneden 22 Nisan 2013’te aldığı raporla, babasıyla noterde altı dairenin kendisine devrini öngören ölünceye kadar bakma anlaşması imzaladı.

RAPOR ALIP BİR DAİREYİ ÜSTÜNE GEÇİRDİ

Gümüş, 29 Ağustos 2013’te aldığı raporla da Pursaklar’da bulunan bir daireyi diğer oğlunun arkadaşının üzerine geçirdi. Kaşkaya kardeşler, bankadan çekilen para ile kız kardeşlerinin oğluna daire aldığını iddia ederek bu işlemin iptali için Ankara 35. Asliye Hukuk Mahkemesinde, ölünceye kadar bakma anlaşmasının iptali için de Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, oğlunun arkadaşının üzerine devrettiği dairenin işleminin iptali için de 8. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı. Kaşkaya kardeşler, aynı zamanda babalarına ait yaklaşık 1 kilo altının da Gümüş tarafından alındığını iddia etti.

AKIL SAĞLIĞIYLA İLGİLİ DÖRT AYRI RAPOR

Ankara 13. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin rapor alınması yönündeki kararı 3 Eylül 2013’te yerine getirildi. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden alınan raporda Mehmet Kaşkaya’nın, sağlık durumunun kendi başına karar alabilecek durumda olmadığı, bu nedenle kısıtlanması gerektiği belirtildi. Bu rapor ve dava süresince davalılar tarafından çeşitli üniversitelerin uzman kişilerinden de benzer yönde raporlar alındı.

Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi’nden alınan raporu dikkate alarak Kaşkaya kardeşlerin açtığı davayı reddetti. Mahkeme kararlarına yapılan karşılıklı itirazlar yedi yılı buldu ve dosya Bölge Adliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderildi. Yapılan itirazlar alınan raporlar sonrasında istinaf mahkemesi bu davayı tekrar Ankara 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdi. Mahkeme de tekrar rapor alınması yönünde karar verdi.

ADLİ TIP “AKLİ DENGESİ” YERİNDE DEDİ

Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde, ölünceye kadar bakma anlaşmasının iptali için açılan davada ise Numune Hastanesi’nden alınan rapor dışında iki farklı rapor daha alındı. Her iki raporda Mehmet Kaşkaya’nın akli dengesinin tasarruf tarihinde ehliyetli olamayacağı yönünde görüş bildirildi.

Ancak Gülvade Gümüş’ün itirazı üzerine mahkeme Adli Tıp Kurumu’ndan, raporlar arasındaki çelişkinin giderilmesi ve yeniden bir rapor yazılması yönünde karar aldı. İstanbul Adli Tıp 1. Üst Kurulu tarafından düzenlenen rapor ise Mart 2022’de dava dosyasına girdi.

Rapor, iptali istenilen işlemlerin yapıldığı sırada Mehmet Kaşkaya’nın akli dengesinin yerinde olduğunu belirterek, kızı Gülvade Gümüş lehinde görüş bildirdi. Ancak Kaşkaya kardeşler, avukatları aracılığıyla bu raporun daha önce alınan raporların aynısı olduğunu, herhangi bir inceleme yapılmadan hazırlandığını iddia ederek, Ankara 9uncu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itiraz etti. Açılan tüm davalardaki yargılamalar sürüyor. (DHA)

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