Kapıcıya tecavüz edip öldüren spor hocasına en ağır ceza

İstanbul Beşiktaş’ta gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran apartman görevlisi Nefise Dolapçı’ya cinsel saldırıda bulunup boğazını keserek öldüren İbrahim Yener ağırlaştırılmış müebbet ile 30 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Hayati ARIGAN

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Beşiktaş'ta 2018 yılında, 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapçı'ya cinsel saldırıda bulunan ardından boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen 33 yaşındaki fitness eğitmeni İbrahim Yener'in yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada tutuklu sanık İbrahim Yener, öldürülen Nefise Dolapçı'nın eşi Murat Dolapçı ve kızı Nihal Dolapçı, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu.

30 SANİYEDE 30 YILIM ÇÖPE GİTTİ

Duruşmada savunma yapan sanık İbrahim Yener, “Bir insan geçmişine, ailesine güzel güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var, umurumda değil. Hapis yatarım bir problem yok. Ben konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim” dedi.

HAYATIM BİTTİ

Karar öncesi son sözü sorulan tutuklu sanık İbrahim Yener, “Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Mahkemeye çok yazı yazdım. Benim kayıplarım da artmaya başladı. Hayatım, her şeyim bitti. Babamı da kaybettim, daha fazla kayıp veremem. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Vereceğiniz her karar için ben hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun” ifadelerini kullandı.

CEZA YAĞDI

Mahkeme, sanık İbrahim Yener'in ‘kasten nitelikli öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına, ‘silah yoluyla cinsel saldırı' suçundan 21 yıl hapis ve ‘silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 9 yıl hapis cezası olmak üzere toplamda 30 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

“YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEDİĞİ İÇİN UYARDI”

Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, uzun yıllardır apartman görevlisi olan Nefise Dolapçı'nın, yüksek sesle müzik dinleyen Yener'i uyarmak için dairesine çıktığını ve Yener'i uyardığı, Yener'in ise, ‘Hadi abla işine bak' diyerek Dolapçıyı iteklediği ve arkasını dönerek içeriye girdiği esnada Dolapçı'nın da Yener'i iteklediği, Yener'in bunun üzerine sinirlenerek Dolapçı’yı sert bir şekilde iterek yere düşürdüğü anlatıldı.

“CİNAYET İŞLEDİĞİNİ NİŞANLISINA SÖYLEDİ”

Mütalaada, Nefise Dolapçı'nın yerde iken, Yener'in kahvaltı için hazırladığı tabağın yanındaki bıçağı alarak savurduğu, bu esnada Yener'in elinin kesildiği ve Dolapçı'ya yumruk attığı, aralarında arbede yaşandığı, İbrahim Yener'in, Dolapçı'nın bileğini kıvırarak elindeki bıçakla Dolapçı'nın boğazını kestiği, Dolapçı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, Yener'in panikleyerek olay yerinden kaçtığı ve nişanlısını arayarak cinayet işlediğini beyan ettiği kaydedildi.

Olay yeri inceleme tutanağından da bahsedilen mütalaada, Dolapçı'nın evin salonunda sırtüstü yatar vaziyette olduğu ve üzerindeki hırkasının, vücudunun üst kısmını gösterir vaziyette yırtıldığı ifade edildi. ATK raporunda ise, Dolapçı'nın iç çamaşırında Yener'e ait DNA örneklerinin tespit edildiği vurgulandı.

“ TECAVÜZÜ GİZLEMEK İÇİN ÖLDÜRDÜ”

Mütalaada, Nefise Dolapçı'nın, kendisine yönelik cinsel saldırıya rıza göstermeyerek direndiği, bu sebeple elbiselerinin yırtıldığı, vücudunda birden çok kırık ve kesi olacak şekilde darp edilip öldürüldüğü iddia edildi.

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