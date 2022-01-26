Kar içinde ucuz ekmek kuyruğuna girdiler: “5 kuruş hesabı yapıyoruz.”

Derinleşen ekonomik krizin etkileri her geçen gün artıyor. Hayat pahalılığı karşısında direnmeye çalışan vatandaş, evine ucuz ekmek götürebilmek için karın içinde uzun kuyruklar oluşturdu. Işın tedavisinden çıkıp ekmek kuyruğuna girdiğini söyleyen 58 yaşındaki Elmas Altın, “Markete girdiğimizde boş dönüyoruz eve. Işın tedavisinden çıkıp kuyruğa girdim. 5 kuruşun hesabını yapar olduk” dedi.

Fahrettin ÖZTÜRK

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İstanbul'da, fırınlardan çok daha ucuza ekmeğin satıldığı ‘Halk Ekmek' büfeleri önünde, karın içinde ucuz ekmek kuyrukları oluştu. Türkiye'de her geçen gün etkisini daha da hissettiren ekonomik kriz ve hayat pahalılığı karşısında direnmeye çalışan vatandaş, evine ucuz ekmek götürebilmek için sıfırın altına düşen hava sıcaklığında, karın içinde uzun kuyruklara girmeye devam ediyor.

KAR BİRİKİNTİLERİ İÇİNDE UZUN KUYRUK

Avcılar'da bulunan bir ‘Halk Ekmek' büfesi önünde, kar birikintilerinin içinde uzun kuyruğa giren vatandaşın hali cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Oluşan ekmek kuyruğu görüntüsünü, CHP Parti Meclis Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, “İstanbul Avcılar Halk Ekmek kuyruğu…” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

“AKP ESERİYLE ÖVÜNSÜN”

CHP milletvekili Mahmut Tanal ise, Deniz Demir’in yaptığı bu paylaşımı alıntılayarak kendi hesabında paylaştı. Tanal, yaptığı paylaşımda, “Akp eseriyle övünsün. Fakirliğin sorumlusu Akp'dir, Yoksulluğun sorumlusu Akp'dir. Ekmek kuyrukların sorumlusu, halkı fakirleştiren Akp'dir” diyerek, tepkisini dile getirdi.

SÖZCÜ'YE DERT YANDILAR

Çağlayan'da bulunan başka bir ‘Halk Ekmek' büfesi önünde de vatandaş kuyruğa girdi. Soğuk havaya rağmen ucuz ekmek alabilmek için uzun kuyruklara girmek zorunda kalan vatandaş SÖZCÜ'ye konuştu.

“BİZİ BU HALLERE DÜŞÜRENLERE YAZIKLAR OLSUN”

Emekli olduğunu söyleyen bir vatandaş, “Evim yaklaşık bir kilometre mesafede. Ben buraya 2 günde bir geliyorum. Bizi bu hallere düşürenlere yazıklar olsun. Elektrik, doğalgaz, bunun hesabını yapınca, bir emeklinin ne demek istediğini halkın anlaması lazım. Şu gidişat daha beter bir hale gidiyor. Hepimiz 5 kuruş hesabı yapıyoruz. Ben fırından ekmek alıyordum son zamlardan önce. Şu anda doğalgazı açamıyoruz. Battaniyeye sarınıp oturuyoruz evde” şeklinde konuştu.

“TEDAVİDEN ÇIKIP KUYRUĞA GİRDİM”

Malulen emekli olduğunu ve ışın tedavisi gördüğünü söyleyen 58 yaşındaki Elmas Altın, “Hayat pahalılaştı, markete giriyoruz moralimiz bozuluyor, boş dönüyoruz eve. Doğalgaz, elektrik zamları da cabası. Malulen emekliyim. Kemoterapi alıyorum, ışın tedavisi görüyorum, tedaviden çıkıp kuyruğa girdim. Bunlarla mücadele ederken bir de pahalılıkla mücadele ediyorum. Faturaları ödemekte zorlanıyorum. Enflasyonun yükselmesi, bir de fatura gelecek, ne kadar gelecek kaygısı bizi üzüyor. Eskiden fırından ekmek alabiliyordum ama şimdi 5 kuruş hesabı yapıyorum. Emekli maaşım da yetmiyor. Vatandaşı düşünsünler. Bizim yerimize koysunlar kendilerini” ifadelerini kullandı.

KAYSERİDE 1 YILDA EKMEĞE İKİNCİ ZAM

Artan girdi maliyetleri ve un fiyatlarına gelen zamların ardından Kayseri'de geçtiğimiz Aralık ayında ekmeğe 25 kuruş zam yapılmış ve 200 gram ekmeğin fiyatı 2 liraya yükseltilmişti.

TOPLANTIDAN EKMEĞE YENİ ZAM KARARI ÇIKTI

Kayseri Ticaret Odası’nın (KTO) Ocak ayı Meclis toplantısında ekmeğe yeni bir zam kararı çıktı. Sektörde faaliyet gösteren üyelerin artan girdi maliyetlerini gerekçe göstererek gündeme getirdikleri zam talebi oy birliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısında alınan karara göre 200 gr ekmeğin fiyatı 2 liradan, 2 lira 50 kuruşa yükseltildi.

İŞTE ZAMLI TARİFE

Özel amaçlı undan pişmiş 180 gr 2,5 TL

Çifte pide 360 gr 5 TL

Lavaş dürüm ekmeği 150 gr 2,5 TL

Lavaş ve dürüm ekmeği çiftli 300 gr 5 TL

Tam buğday ekmeği 200 gr 3 TL

Kepekli ekmek 200 gr 3 TL

Mısır ekmeği 200 gr 3 TL

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