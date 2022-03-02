Kar yolları kapattı, okullar tatil edildi

Denizli’de etkili olan kar yağışı Denizli – Muğla yolunun kapanmasına neden oldu. Valilik yoğun yağış nedeniyle okulları bir günlüğüne tatil etti.

Selami AYDIN

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Denizli'de akşam saatlerinde kent merkezinde de etkili olmaya başlayan kar yağışı yolları kapadı, okulların tatil edilmesine neden oldu.

Yoğun yağış ilk olarak Denizli – Muğla karayolunu trafiğe kapattı. Yolun Kale ilçesinden itibaren Muğla'ya kadar olan bölümü yer yer kar yoğunluğu nedeniyle kapandı.

Akşam saat 08:30'dan itibaren araç geçişine izin verilmedi. Muğla istikametinde seyir halindeki araçlar Kale'de trafik ekiplerince durduruldu. Yolun birkaç noktada birden kapandığı öğrenildi. Karayolları ekipleri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

OKULLAR TATİL EDİLDİ



Kent merkezinde akşam saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağış ilerleyen saatlerde yerini etkili kar yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle Denizli Valiliği okulları bir günlüğüne tatil etti.

Yapılan yazılı açıklamada insan sağlığı ve trafik güvenliği açısından riskler oluşabileceği gerekçesi ile okulların Perşembe günü bir günlüğüne tatil edildiği duyuruldu. Açıklamada kar tatilinin tüm seviyelerdeki okulları kapsadığı, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçileceği vurgulandı.

Ayrıca kamu kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı belirtildi.

YOL TRAFİĞE KAPANDI

Öte yandan Afyonkarahisar-Antalya karayolu 85. kilometresi Kızılören ilçe sınırları içerisindeki Avşar rampasında yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Dinar karayolu ekipleri yolda çalışmalarını sürdürürken tuzlama ve kar küreme ekipleri yoğun bir şekilde karayolunu trafiğe açmak için çaba gösteriyor. Sandıklı ilçesi girişinde ise Afyonkarahisar istikametine giden ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerince bekletiliyor.

ANATLYA FELAKETİ YAŞADI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün uyarısıyla Antalya’da sabah saatlerinde başlayan yağmur akşam saatlerinde yerini sağanak ve fırtınaya bıraktı.

Kent merkezinde birçok noktada şiddetli yağan yağmur, Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı üzerini nehre döndürdü. Yağmur nedeniyle su birikintileri oluşurken bazı araçlar yolda kaldı, bazıları ise kaldırıma çıkarak ilerlemeye çalıştı. Vatandaşlar ise yolun karşısına geçmekte zorluk çekti.

OTELİN OTOPARK TAVANI ÇÖKTÜ

Fırtına ve şiddetli yağıştan dolayı bulvar üzerindeki bir otelin otoparkının alçı tavanı 4 otomobilin üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken 4 otomobilde hasar meydana geldi.

BURDUR’DA DA YOLLAR KAPANDI

Meteorolojinin yoğun kar yağışı uyarısı yaptığı Burdur’da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kent merkezi ile Burdur- Antalya, Burdur- Ankara ve Burdur- Fethiye karayollarında etkili oldu.

Karayolları ekiplerinin müdahalesine rağmen Kurna rampaları ve Antalya Kavşağı’nda kayan kamyonlar nedeniyle trafik akışı durdu.

Burdur-Antalya, Burdur-Ankara, Burdur-Fethiye karayolları trafiğe kapandı. Kent merkezinde de kar yağışı nedeniyle küçük çaplı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Kar yağışının en çok çocukları mutlu etti. Kar yağışına rağmen sokaklara çıkan çocuklar kartopu oynadı, kayaklarla kaydı.

BURDUR’DA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Bu arada yoğun kar yağışı nedeniyle Burdur il genelinde eğitime perşembe günü ara verildi.