Karacan: Defne Joy Foster FETÖ kurbanı

Şovmen Okan Karacan, 2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster'ın, FETÖ kurbanı olduğunu iddia ederek, ölümünün araştırılması gerektiğini söyledi.

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Bir TV kanalında yayımlanan programa katılan şovmen Okan Karacan, kendisine komplo kurulduğunu ileri sürdü. TRT’de program yaparken alaşağı edildiğini anlatan Karacan, “FETÖ denen illet bizim de üstümüzden geçti. Yasaklı madde kullandıkları iddia edilen isimlerin hepsi FETÖ yüzünden işlerinden atıldı. Ben de yargılandığım davada beraat ettim” dedi.

2 Şubat 2011 tarihinde hayatını kaybeden Defne Joy Foster’ın da FETÖ kurbanı olduğunu iddia eden Karacan, o dönem başarılı işler yaptıklarını, Foster’ın nasıl öldüğünün araştırılması gerektiğini söyledi.

Daha sonra adının taciz olaylarına karıştığını, kendisine komplo kurulduğunu, Bodrum’da tatilde iken ‘gözaltına alındı’ diye haber kanallarının alt yazı geçtiğini anlatan Karacan, şunları söyledi: 74 yaşında annem arkadaşlarım beni aradı. ‘Gözaltında mısın’ diye soran insanlara, ‘Hayır ben Bodrum'da tatildeyim’ diyerek haberleri yalanladım. Annem gözyaşları içinde beni aradı. Benim annemi üzdünüz. Bu tarz haberleri yayanları Allah’a havale ediyorum.

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